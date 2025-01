Miles de estudiantes regresan a clases en medio de temperaturas congelantes

HOUSTON - Este martes 7 de enero, cientos de miles de niños regresan a clases en nuestra área después del receso por las fiestas de fin de año.

Sin embargo, aquí en Houston y sus alrededores, las gélidas temperaturas podrían poner en riesgo ese regreso a clases; por lo menos en cuanto a salud se refiere.

Los médicos le recuerdan que estamos en temporada de invierno y que este tiempo, aunque sea extremo, puede provocarle dolores de cabeza a usted y su familia si no se protegen como se debe, sobre todo a los más pequeños del hogar.

Algunos padres de familia están indecisos sobre si enviar a sus hijos a la escuela bajo gélidas temperaturas.

Una clínica pediátrica al sureste de Houston estaba concurrida con padres e hijos preocupados.

La mayoría de los Distritos Escolares en nuestra área, entre ellos el de Houston, Fort Bend y Pearland planean regresar a clases esta semana, a pesar de las bajas temperaturas.

Ante la preocupación que podrían tener algunos padres de familia, un pediatra indica que, si el niño no tiene fiebre, puede enviar a sus hijos a la escuela, no sin antes abrigarlos bien, por lo que recuerda que vista a sus hijos con capas, y a manera que no se quiten el suéter, ni la camisa de manga larga, para que no quede desprotegido.

El médico recomienda que, si su hijo tiene síntomas de algún tipo de resfrío, le tome la temperatura y si tiene fiebre, es mejor que no enviarlo a la escuela.

