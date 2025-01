Momentos de dolor vive una familia mexicana por atropellamiento mortal de su ser querido

HOUSTON -Una familia hispana de Conroe llora la muerte de su ser querido, un joven padre quien como era de costumbre se fue a trabajar a la construcción este jueves, pero ya no volvió.

Murió atropellado por un conductor presuntamente ebrio que fue arrestado en la escena.

Un segundo trabajador resulto herido.

Esta familia está destrozada ante la trágica muerte del sustento de su familia, quien como se ganaba la vida trabajando en la construcción

Con él había otros dos trabajadores, cada uno corrió con una suerte diferente

Erika está desconsolada al perder trágicamente a esposo Jorge Luis García de 35 años.

“Esa mañana se fue a su trabajo, se despidió de mí y me dijo amor, ya me voy a trabajar y resulta que me lo mataron y ya no va a regresar”

Una cámara de seguridad cerca de la escena, capto el impactante momento el que el sospechoso conduce a toda velocidad por la calle West Orem, al parecer pierde el control del auto en la zona de construcción embistiendo fuertemente a Jorge Luis, después atropella a Hilario otro trabajador quien permanece hospitalizado y un tercero resultó ileso al moverse rápidamente

El sospechoso ya había pisado la cárcel anteriormente por dos casos de asalto a un familiar y por evadir su arresto en el 2011, se espera que pronto comparezca ante un juez, mientras una familia de se preparan para los arreglos fúnebres para despedir a su ser querido.

