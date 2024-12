Muere mujer atropellada al oeste de Houston, el conductor huyó de la escena

Houston.- Una mujer murió atropellada, la madrugada de este viernes mientras el responsable del mortal percance se dio a la fuga.

Ocurrió en la cuadra 9200 de Westpark Drive cerca de Fondren Road, la policía pide a los conductores buscar vías alternas.

De acuerdo con HPD, la llamada que se produjo inicialmente informaba que la víctima era un menor de edad.

UPDATE: The call was received as a person, possibly a juvenile, found unresponsive in the street.



Investigators learned the victim is a female pedestrian in her 30s, struck by an unknown vehicle whose driver fled. Unknown what time this hit-and-run crash occurred. #hounews https://t.co/fWXwrAbjcY