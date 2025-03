Muere Sylvester Turner, exalcalde de Houston y congresista, a los 70 años

HOUSTON - Sylvester Turner, exalcalde de Houston y recientemente electo congresista de Texas, falleció a los 70 años, según confirmaron fuentes oficiales y miembros del Partido Demócrata.

El representante Sylvester Turner falleció anoche, según informaron dos legisladores demócratas que fueron notificados sobre su muerte. Durante una reunión, Whip Katherine Clark, anunció que Turner falleció anoche y que su familia ya ha sido notificada. Al parecer, sufrió una emergencia médica ayer en el túnel Cannon.

Turner, quien lideró la ciudad de Houston durante dos mandatos entre 2016 y 2024, logró un escaño en la Cámara de Representantes de EE.UU. en noviembre pasado, reemplazando a Sheila Jackson Lee, quien falleció en julio. Su inesperada partida deja un vacío en la política local y nacional.

This morning, @houmayor John Whitmire announced the death of former mayor, Congressman SylvesterTurner.

"A remarkable public servant who impacted millions of people. He rose from poverty, but never forgot where he came from. It is a terrible loss for the city and a personal loss…