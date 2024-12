Mujer apuñala a su expareja durante presunta discusión en el suroeste de Houston

HOUSTON - Un incidente doméstico terminó con la muerte de un hombre tras ser apuñalado por su exnovia en un complejo residencial ubicado en el 5100 de FM-1960 Road West.

Según reportes preliminares de la Oficina del Sheriff del Condado Harris (HCSO), el hombre llegó al lugar y presuntamente forzó su entrada a la residencia.

Lo que comenzó como una discusión verbal entre la expareja escaló rápidamente a un enfrentamiento físico, durante el cual la mujer tomó un cuchillo y apuñaló al hombre.

La víctima fue trasladada de emergencia a un hospital local en condición crítica, donde posteriormente fue declarada sin vida. Los investigadores de la HCSO se trasladaron a la escena para iniciar las pesquisas correspondientes sobre este incidente que conmocionó a la comunidad local.

Update: the male has been pronounced deceased at the hospital. https://t.co/RWGthRDvf9