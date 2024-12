La Navidad moderna: en búsqueda del verdadero significado más allá de lo material

HOUSTON - En medio de una época donde el consumismo parece haber tomado el protagonismo de las festividades navideñas, familias están dando un giro significativo a la manera de celebrar estas fechas especiales, optando por experiencias compartidas que fortalecen los lazos familiares en lugar de centrarse exclusivamente en los regalos materiales.

"Las navidades de antes eran diferentes. Antes era con cualquier cosita que nos hacían tontos, los papás nos emocionábamos. Ahora no, ahora queremos pura tecnología", reflexiona Diana Cifuentes, residente de Houston.

La psicóloga Paola González Fusilier destaca un punto crucial: "¿Cuántos de nosotros recordamos lo que recibimos a los cinco años? No lo recordamos, pero sí recordamos las memorias, las tradiciones familiares, las cosas que hacíamos como familia. Eso es lo que se nos queda marcado".

El experto financiero y de estilo de vida, Daniel Cuestas, señala que existe una presión social significativa en torno a los regalos.

"Muchas personas sienten que si no hacen un regalo no se siente la Navidad o no se sienten queridos”. Sin embargo, enfatiza que existen alternativas significativas que no requieren grandes gastos, como “una tarjeta, agradeciendo a una persona tu sinceridad, tu amor, tu honestidad, valor emocional. Puede ser manualidades, tan sencillo como una comida casera", destaco Cuestas.

La pérdida de tradiciones religiosas también preocupa a la comunidad. Tania García, otra residente de Houston, advierte que algunas costumbres importantes, como asistir a la iglesia, se están perdiendo gradualmente: "Esto se está acabando poco a poquito porque nosotros mismos nos dejamos que nuestros hijos lleven esa cultura".

Frente a esta realidad, algunas familias están tomando medidas activas para preservar el verdadero espíritu navideño. Diana Cifuentes comparte cómo su familia prioriza las actividades conjuntas: “Jugamos lotería, nos subimos al trampolín, jugamos Nintendo… hasta mis hijos solos juegan a veces a las escondidas”.

En un momento donde los teléfonos celulares y las joyas se consideran el regalo perfecto para algunos, estas familias de Houston nos recuerdan que las experiencias compartidas y los momentos de unión familiar pueden ser los regalos más valiosos que podemos dar y recibir en esta temporada navideña.

