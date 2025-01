Niño de 8 años es atacado por un perro en un barrio de Spring

HOUSTON - Un niño de 8 años fue llevado al hospital el martes, después de ser atacado por un pitbull en un vecindario de Spring, según la Oficina del Alguacil del Distrito Policial 4 del Condado de Harris.

Los agentes respondieron a una llamada sobre una agresión humana por un animal en la cuadra 21200 de Shadow River Lane.

