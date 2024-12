Niño de tres años dispara accidentalmente a su madre, la mujer fue llevada al hospital

HOUSTON - Un niño de tres años tuvo alcance a un arma de fuego y le disparó a su madre de manera involuntaria, según dijeron las autoridades del condado Harris el viernes por la noche.

El arma estaba dentro de la consola de un vehículo, cuando el menor tuvo acceso a ella y la activó, de acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Harris.

El tiroteo se reportó en la cuadra 13800 de Bissonnet Street, en el área de Alief.

La madre fue trasladada a un hospital con lesiones que no ponen en peligro su vida.

@HCSOTexas deputies responded to the 13800 blk of Bissonnet Street. Preliminary: an adult female was unintentionally shot by her 3-yr-old toddler. The toddler got a hold of a firearm left on the console of the vehicle and unintentionally discharged



