Niño de tres años está estado crítico tras ser atropellado este del condado Harris

HOUSTON - El martes en la tarde, un niño fue trasladado al hospital después de ser atropellado por un vehículo dentro de un complejo de apartamentos.

La oficina del Alguacil del Condado Harris dijo que el incidente ocurrió en un complejo ubicado en la cuadra 4822 de E Sam Houston Pakwy, muy cerca de Woodforest Boulevard.

Al momento los detalles son limitados, pero la oficina del alguacil dice que el menor tiene 3 años y se encuentra en condición de cuidado.

@HCSOTexas deputies responded to a complex parking lot at 4822 E. Sam Houston Parkway, near Woodforest. Preliminary: a 3-yr-old toddler has been struck by a vehicle. The toddler has been transported to a hospital in critical condition. #HouNews pic.twitter.com/Z8mOuLLQiy