“Nuestra gente tiene miedo” dice jefe de policía sobre operativos de inmigración

HOUSTON - Ante el miedo que sufren miles de familias, el jefe de la policía del Distrito Policial Dos del Condado Harris, Jerry García, le pide a la comunidad que no tengan temor si uno de sus oficiales los detienen, ya que ellos no son agentes de la agencia de inmigración y adunas, ice.

García, asegura que el miedo es palpable en la comunidad inmigrante, y dice que esta situación está afectando directamente la relación de la policía con la comunidad.

“Es fácil para mi decir, no tengan miedo, no se preocupen, pero yo sé que nuestra gente tiene miedo, nosotros, no estamos involucrados, en eso, si paramos un vehículo es por una infracción nada más, nosotros no estamos pidiendo si nuestra gente está documentado o indocumentado, nosotros estamos haciendo nuestro trabajo”

Dice que los agentes han visto un cambio a la hora de realizar infracciones de tráfico, ya que muchos creen que son uniformados de inmigración.

“Yo sé que tienen miedo y lo único que les puedo decir, es que por favor, si nosotros prendemos las luces y los vamos a parar, no tengan miedo, no se asusten y se arrancan, porque eso sí va a hacer peor, una vez más si nosotros los paramos va a hacer por una infracción, de tráfico”

García solo espera que la situación cambie, y le pide a la comunidad que se protejan de las posibles deportaciones.

También pide a la comunidad que no dejen de llamar a la policía, si en algún momento se enfrentan a una situación de emergencia de vida o muerte, ellos no son agentes de inmigración, recalcan.

