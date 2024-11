Observadores federales vigilarán las casillas electorales en el condado Harris

HOUSTON - Los votantes del condado Harris verán este día de elecciones una presencia reforzada, tras el arribo de observadores electorales federales.

Una decisión que divide opiniones entre representantes del Partido Demócrata y del Partido Republicano.

La administradora ejecutiva de este condado, Lina Hidalgo dijo que ella misma hizo esta petición alegando que desde que los demócratas tomaron control del condado Harris en el 2018, han sido blanco de constantes ataques por parte de líderes estatales.

Indicó haber solicitado esta presencia en las elecciones pasadas del 2022 porque le preocupaban posibles ataques de intimidación a los votantes.

“Desde entonces, el fiscal general del estado y el Fiscal de Distrito local han llevado a cabo investigaciones de varios años que no han arrojado absolutamente nada, por lo que los republicanos están intensificando sus ataques", indicó.

"Están difundiendo información errónea, purgando listas de votantes y aprobando leyes como la SB 1933, que permite al estado hacerse cargo de las elecciones del condado de Harris por cualquier cosa que considere una “buena causa”, dijo Hidalgo en un comunicado.

Por su parte, la secretaria de Estado de Texas, Jane Nelson, envió una carta al Departamento de Justicia aclarando que no se permite la presencia de monitores electorales dentro de las casillas ni en los centros donde se realiza el conteo de votos.

Secretary Nelson confirms in a letter to the @TheJusticeDept that federal monitors are not permitted in Texas polling locations under state law.



Texans can be confident in the state’s strong measures to ensure election integrity. pic.twitter.com/fwmobbe615