Ofrecen $100,000 de recompensa por ladrones de correspondencia en Houston

HOUSTON - Una recompensa de $100,000 está ofreciendo el Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos (USPIS) por información que lleve a la captura de un par de sospechosos de robo de correspondencia.

WANTED: The U.S. Postal Inspection Service is offering a reward of up to $100,000 for information leading to the arrest and conviction of Ashley Gray and Kyle Ulbig in relation to mail theft in Houston, TX.



