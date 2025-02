Autoridades del condado Harris le dispara a sospechoso, mientras continúa su búsqueda

HOUSTON - Un intenso operativo policial se desarrolla en el este del condado Harris, Texas, después de que un sospechoso violento huyera de las autoridades en la cuadra 1000 de Deerpass Drive. El incidente ocurrió cuando agentes del condado de Harris colaboraban con oficiales de otra jurisdicción que intentaban localizar al individuo.

Durante el encuentro, el sospechoso emprendió la huida a pie, lo que provocó una persecución. En el transcurso de la misma, un deputy del condado de Harris efectuó disparos, aunque se desconoce si el fugitivo resultó herido.

Las autoridades han establecido un perímetro de búsqueda en la zona y solicitan la colaboración ciudadana. Cualquier persona que tenga información sobre el caso puede comunicarse al 713-221-6000.

@HCSOTexas units responded to the 1000 blk of Deerpass Drive, in East Harris County. Preliminary: units met with out-of-county officers that were attempting to locate a wanted violent suspect. Units made contact with the male and he fled on foot. One of our



