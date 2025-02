Operativos de ICE en hospitales: ¿Cuáles son los alcances del decreto presidencial?

HOUSTON - Cada año y según el centro médico de Texas, unos 10 millones de pacientes llegan y utilizan los servicios

de las casi 50 instituciones médicas que allí radican.

Por ello, el reciente decreto presidencial del presidente Donald Trump de permitir que agentes de inmigración puedan entrar a clínicas y hospitales para conducir operativos migratorios tiene a más de uno preocupado.

Sin embargo, el posible alcance que ese decreto no sería mucho, según una ley federal de hace más de 30 años.

Esa ley es conocida comúnmente y en inglés como (HIPAA) la cual desde 1996 protege la privacidad de cualquier persona que ingrese a un hospital o visite un consultorio médico.

Aun así, y por lo que encontramos, el decreto del presidente Trump ha causado pánico entre muchos.

En los casi 50 años de ser médico, el pediatra Martín Yodovich asegura jamás haber visto una situación como esta.

“A los dos días que el presidente Trump tomó posesión de la presidencia, notamos que, ciertamente, nos bajó el volumen de consultas. Fue una cosa increíble, nos dimos cuenta de que la gente no venía".

Por lo que dice, comenzó a informar a sus pacientes.

"En primer lugar, si esta gente llegara aquí, no los dejaríamos entrar, no les daríamos ninguna información, no permitiríamos que hablen con ninguno de nuestros pacientes".

Los hospitales Memorial Hermann, y los Metodistas de Houston dijeron estar evaluando el impacto de los decretos en sus operaciones y que siguen operando con servicios de calidad.

Los hospitales públicos LBJ y Ben Taub dijeron lo mismo, pero agregaron que su personal fue informado de la escalada en posibles operativos migratorios.

La ley federal conocida como (HIPAA) dice este abogado protege la privacidad de cualquier paciente en este país.

Aun cuando hay algunas excepciones, dijo el abogado penalista Kevin Acevedo.

"Número Uno que el médico tenga permiso por escrito del paciente, Número 2 que el médico tenga que compartir esa información a otro colega médico, y tres que sean las autoridades".

El abogado también le recuerda a la comunidad inmigrante comenzar a revisar y a ejercer sus derechos

de permanecer en silencio si en algún momento o en cualquier lugar es cuestionado por agentes de inmigración.

