Organizaciones buscan alegrar la Navidad de víctimas de violencia doméstica

HOUSTON - Hoy sobrevivientes de violencia doméstica escogieron y se llevaron a casa regalos de Navidad para sus hijos, todo gratis.

Según organizaciones locales, eventos como estos ayudan a las víctimas a ganar nuevamente su dependencia

De acuerdo con Wendi Arias, asesora de víctimas con la organización AVDA (Aid to Victims of Domestic Abuse), Muchas de ellas a veces no tienen para comprarle regalos a sus niños o también se da el caso de que la persona abusiva es el que controla cómo y cuánto se puede gastar.

“Para no hacer una cosa como de caridad dejamos que la gente venga y ellos mismos escojan que saben que le va a gustar a sus niños”.

Como si fuese una tienda, las víctimas llevan un carrito y eligen ropa y juguetes, dicen que el hecho tomar decisiones por sí solas va más allá de lo material.

Aseguran que buscan devolver la dependencia y el control que muchas veces se pierde en relaciones abusivas.

La entrega de juguetes y regalos se llevará a cabo hasta el jueves, en la organización AVDA.

Una de cada 4 mujeres en Texas ha sido víctima de violencia doméstica en manos de su pareja. A pesar de que expertos estiman un repunte en estos casos durante las festividades.

Si está atravesando por una situación similar debe saber que hay recursos disponibles en español, puede llamar a la línea de asistencia para víctimas al 713-224-9911 o a la línea nacional de ayuda las 24 horas del día al 1800 799 7233.

