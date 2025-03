Organizaciones denuncian arrestos de ICE a personas con estatus legal

HOUSTON - Siguen los arrestos de ICE en Houston. La organización FIEL alzó la voz contra las capturas que dicen afectan hasta a quienes tienen estatus legal.

Según alegan, inmigrantes han sido detenidos y expuestos a una deportación, aun cuando tienen documentos que muestran su autorización para estar en el país.

Mencionaron por lo menos dos casos en Houston, uno de ellos con DACA y otro con una Visa Juvenil. Ante tal situación los expertos aconsejan a todos los inmigrantes mantener consigo más de un documento que respalde su estatus legal en este país.

La madre de uno de ellos denunció que su hijo fue arrestado por agentes de inmigración aun y cuando tenía estatus legal.

“Tenía miedo, pues que me lo fueran a golpear, me lo fueran a maltratar. Se me vinieron tantas cosas a la mente”, dijo Yolanda Ramírez.

“Él se ha memorizado el número de su de su permiso y cuando lo dio, pues le dijeron que era inválido, que eran falsos y que tenía la orden de deportación”.

Para su abogada, Susana Hart, fue una detención injusta.

“Él tiene una visa juvenil aprobada ya. Su caso está listo para poder someter la aplicación de la residencia”.

La historia fue similar para un beneficiario de DACA quien al regresar a Houston desde Uvalde y pasar por un punto de revisión, aparentemente fue detenido.

“En el chequeo me detuvo un oficial. Le enseñé mi permiso de trabajo, como siempre se los he enseñado y él me dijo que si tenía otra identificación. Le dije que nada más tengo esa. Y me dijo que tenía que traer una visa para poder tener el permiso de trabajo. Como quiera. Me dijeron que iba a ser detenido” dijo Sergio Carlos.

Un caso que para defensores de migrantes es preocupante.

“A lo mejor fue maldad de algunos oficiales de inmigración que lo detuvieron, aunque él tenía permiso para estar en Estados Unidos, aunque creemos que fue más ignorancia del oficial porque le preguntó que dónde estaba su visa y DACA no requiere que uno tenga visa”, César Espinosa, director ejecutivo de la organización Familias Inmigrantes y Estudiantes en la Lucha (FIEL).

Por esto, el abogado de inmigración Javier González recuerda que “La obligación está en el inmigrante comprobar su estatus migratorio. Si alguien tiene DACA o TPS. Oficialmente está aquí legalmente, pero hay que comprobarlo”.

“Si nos toca un oficial que no sabe muy bien o que no le interesa investigar bien te pudiera detener a pesar de que estás aquí legalmente. Entonces la recomendación siempre viene siendo si tienes un estatus legal ya dentro de los estados unidos, siempre cargar algún comprobante”.

Una licencia de conducir no es suficiente. Por eso los especialistas recomiendan: siempre llevar su permiso de trabajo original, su residencia permanente o su acta de naturalización.

Tener una copia de su caso migratorio, comprobantes, recibos, todos los documentos que sustenten su caso y mantener a mano el contacto de un abogado de inmigración.

