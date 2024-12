Padres denuncian cancelación repentina de transporte escolar en Yes Prep Southeast

HOUSTON - En una decisión que ha generado considerable malestar entre los padres de familia, la escuela Yes Prep Public Schools ha decidido suspender el servicio de transporte para 52 familias de manera súbita, provocando una crisis logística para los estudiantes y sus padres.

La decisión afecta a familias de las escuelas primarias y secundarias de Yes Prep Southeast, que atienden un total de 1,669 estudiantes. Según fuentes de la institución, las familias fueron notificadas previamente sobre esta determinación, pero muchos padres argumentan que el cambio les genera un problema significativo.

“Me afecta porque no tengo quien las recoja en la tarde y luego mi hija, la otra sale a la misma hora que ellas, me queda un poquito retirado”, manifestó Patricia Ayala, una madre de familia de YES PREP.

La institución educativa ha emitido un comunicado oficial reconociendo la situación. "Entendemos que estos cambios pueden presentar desafíos y queremos que las familias sepan que estamos aquí para brindar claridad y apoyo", señaló Yes Prep Public Schools.

La escuela ha instado a las familias afectadas a comunicarse directamente con los administradores escolares para discutir recursos, solicitar una reevaluación de la elegibilidad de los estudiantes u obtener más información sobre la decisión.

Los padres tuvieron una reunión con las autoridades escolares, donde buscaban una solución que minimice el impacto de esta abrupta modificación en el servicio de transporte

