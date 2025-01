Pánico entre padres ante posibilidad de que agentes de inmigración entren a escuelas

HOUSTON - Aumenta el temor entre familias migrantes por la nueva política del presidente Donald Trump que permitirá que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ingresen a las escuelas públicas, iglesias, parques y otros sitios públicos.

Una madre de familia quien prefirió no ser identificada, tiene un hijo de 12 años en una escuela de Houston y dijo estar indignada de que el nuevo gobierno haya dado luz verde para que ICE pueda ingresar a escuelas, hospitales, parques y otros sitios antes considerados como santuarios para indocumentados.

Grupos cívicos unen fuerzas para informar a la comunidad, mientras algunos distritos escolares en Houston y sus alrededores han dicho que continuaran educando a menores de edad de forma inclusiva dentro de sus jurisdicciones, sin importar su estatus migratorio.

Los distritos que le contestaron a Telemundo Houston fueron:

En el caso del Distrito Escolar Independiente de HOUSTON, HISD, el superintendente, Mike Miles, informó a través de una carta a los padres de familia que:

“La única forma que oficiales del orden podrían tener acceso los estudiantes y/o a su información personal es hasta que la división de servicios legales del HISD haya verificado que se siguieron todos los pasos bajo la ley federal”.

La abogada de inmigración Naimeh Salem indicó que "No sabemos qué va a pasar en las escuelas, porque el presidente ha hecho estas órdenes ejecutivas, pero no han dado instrucciones, directrices, no sabemos cómo va a ser la implementación".

En tanto, un abogado criminalista asegura que, para detener a un menor de edad en una escuela, ICE deberá tener una orden de arresto firmada por un juez.

"Las autoridades de inmigración o ningún agente federal tiene derecho a detener a un menor de edad, simplemente para tratar de llegar hacia el padre, debe tener una orden de un juez o causa probable que ese menor está violando la ley federal o la ley de inmigración", explicó Christian Capitaine.

Los abogados piden tener un plan familiar desde ya; como el delegarle el transporte escolar de los menores a otra persona.

Otra sugerencia de los abogados va para los padres, hablen con sus hijos, sobre todo aquellos de más edad y adviértanles que, si se meten en problemas dentro de la escuela, como una pelea o indisciplina podrían ser arrestados y eso es causa probable para no solo el arresto, sino para quedar bajo la lupa del departamento de inmigración.

