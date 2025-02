Pleito entre una pareja termina con un tercer involucrado muerto a balazos

HOUSTON - Querer intervenir en la pelea entre un hombre y una mujer le costó la vida a un tercer involucrado.

El mortal incidente ocurrió en la calle Harrisburg, en una zona altamente hispana al este de Houston

HPD Homicide detectives are at the scene of a fatal shooting in the 100 block of S. Cesar Chavez Blvd.



Prelim info is two people were involved in a verbal altercation that escalated into a shooting at about 3:10 p.m.



One person is detained. #HouNews