Policía identifica a sospechoso de intentar tocar a niña de 7 años

HOUSTON - Investigadores del Departamento de Policía de Houston están pidiendo ayuda para dar con el paradero de un hombre hispano de 43 años acusado de intentar tocar a una niña de 7 años que caminaba hacia su casa luego e salir de la escuela en el vecindario de Woodland Heights.

De acuerdo con HPD, el responsable del incidente es Carlos José Ayala Morales, quien enfrenta el cargo de intento de cometer indecencia con un menor.

El incidente quedó captado en varias cámaras de seguridad de los vecinos en donde se ven a los menores, entre ellos la víctima caminar por la acera en la cuadra 800 de la calle Omar, alrededor de las 3 de la tarde del lunes 27 de enero.

Detrás de ellos, se observaba al sospechoso, quien vestía una playera blanca con una chamarra, gorra y zapatos de trabajo.

Help detectives ID this suspect wanted for inappropriately grabbing/touching a female, 7, in the 800 block of Omar St. just after 3 p.m. on Monday (Jan. 27).



The male was seen on foot on Reagan & Watson Streets nearby.



Tips: Call @CrimeStopHou for reward up to $5K.#hounews pic.twitter.com/mqa6tFSAHy