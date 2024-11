Presunto intento de robo termina con una persona muerta en el suroeste de Houston

HOUSTON - Un violento incidente ocurrido este martes al mediodía en una licorería del suroeste de Houston presuntamente dejó una empleada herida de bala, según informaron autoridades del Departamento de Policía de Houston (HPD).

Los hechos se registraron alrededor de las 12:35 pm en Ralston Discount Liquors, ubicado en el 14370 de South Post Oak Road.

Las autoridades señalan que el incidente podría estar relacionado con un intento de robo. Hasta el momento, no han realizado detenciones relacionadas con el caso.

Homicide detectives are en route to 14370 South Post Oak Road after a fatal shooting of a female inside a business at about 12:45 pm.



No other information is known at this time.#hounews