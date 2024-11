¿Qué animales puedo tener y cuántos en el lugar dónde vivo?

HOUSTON - Una residente del condado Harris de vivir como en el rancho, con animales de todo tipo, sin embargo, comienza a esfumarse, debido que las autoridades le pidieron que sacara las vacas de sus tierras en la calle “Sandydale” en el área de Aldine al norte de Houston.

Alba Menéndez, no entiende la medida, ya que dice que por 8 años mantuvo sus vacas y otros animales en su propiedad, pero de un momento a otro le dieron 15 días para sacarlas de su terreno.

Menéndez pidió a Telemundo Houston responde que investigara.

“Aquí tenía vacas, borregos, burros, borregos tengo todavía caballos, pero los burros y las vacas los tengo que sacar”, dijo Menendez con el pesar de que El Rancho Marquez ya no será el mismo que soñaba, pese a que está en una zona rural, lejos de los límites de la ciudad de Houston.

“Cuando yo compré aquí la persona que me vendió me dijo que aquí es sin restricciones y puedes tener cualquier clase de animal que quieras tener y yo por eso me decidí comprarlo, porque era lo que yo siempre había soñado, pero paso el tiempo y de ahí vino alguien y me dijo que no podíamos tener vacas”

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Ana Menéndez dice estar muy triste y ante la desesperación porque solo le dieron 15 días para sacar a sus vacas, no le quedó otra opción que venderlas baratas o incluso regalarlas.

Telemundo Houston responde presento la situación al comisionado Adrián García, del distrito Dos, vía telefónica sus representantes nos dijeron que el condado no regula qué animales puede haber en zonas no incorporadas, pero posiblemente se trata de una regulación a nivel residencial.

El oficial Leo Cárdenas, sargento del Distrito policial Dos del condado Harris explicó que: “Fuera de la ciudad que es lo que es el condado, uno puede tener los animales que quiera, pero si vivimos en una subdivisión que tiene restricciones no puede, y aparte tiene el condado restricciones sobre cuántos animales se puede tener por acre. Si tienes dos acres, no puedes tener 50 vacas, o 50 caballo o cabras".

Una experta en Bienes Raíces aclaró que: “Cuando ella compró en el 2017, las leyes eran diferente, eran “non restricted”, ella podía tener sus vacas, y podía tener sus animalitos y no pasaba nada, desde el 2017, hasta hoy en día los requisitos han cambiado, el condado está haciendo cambios para mejorar si se puede decir así, algunas partes del área de la ciudad”, indicó Sylvia Reyes.

Ana Menendez se enteró se enteró por Telemundo Responde las razones por las que su sueño de tener vacas en su rancho ya no será posible.

En los lugares donde no hay regulaciones, por cada acre, sepa que se permite al menos una vaca o un caballo.

Si esta es su situación y no sabe qué animales puede tener en su espacio, puede llamar directamente al condado donde vive y ahí le brindaran la asistencia.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.