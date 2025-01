Recuperan un cuerpo de auto sumergido en un arroyo de Houston

HOUSTON - Equipos de buceo de policía de Houston lograron recuperar el cuerpo de un hombre de dentro de un carro sumerfido en las aguas del White Oakbayou en el área de The Heights in Houston.

De acuerdo con las autoridades, por el momento no se puede precisar cuánto tiempo había estado el carro dentro del agua.

Central officers and Dive Team are at 2200 Paterson. Vehicle with adult female recovered out of White Oak Bayou. 202 pic.twitter.com/rhEFThgZ8q