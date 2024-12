Muere niño de 2 años atropellado en Channelview

HOUSTON - La oficina del alguacil del condado Harris reporta la muerte de un niño de 2 años atropellado en Channelview.

De acuerdo con una publicación del alguacil Ed Gonzalez en su cuenta de "X" el infante fue llevado al hospital donde lo declararon muerto.

Investigators with @HCSO_VCD are at the 16400 blk of Woodrow. A toddler (possibly 2 yrs) was struck by a vehicle. The driver remained on-scene. The toddler was transported to a hospital in critical condition. The toddler did have supervision. #HouNews pic.twitter.com/FHk69yViaC