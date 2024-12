Reportan balacera afuera de un McDonalds un hombre y una mujer resultaron heridos

HOUSTON - Un hombre y una mujer resultaron heridos de bala afuera de un restaurante McDonalds en el 10400 Northwest Freeway al noroeste de Houston.

La policía de Houston (HPD) informó en su cuenta "X" que el tiroteo ocurrió alrededor de las 3:30 p.m. cuando una tercera persona aborde de un vehículo color gris disparó y huyó de la escena.

North officers are at a shooting scene 10400 Northwest Freeway. Adult male and female transported in serious condition. 202 pic.twitter.com/bpAnoFhH6T