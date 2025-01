Reportan dos muertes posiblemente asociadas a la tormenta invernal

HOUSTON - Las temperaturas gélidas que azotaron nuestra área con la llegada de la histórica tormenta invernal en el área de Houston pudo haber sido la causa de dos muertes en nuestra área.

El alguacil del condado, Harris, informó a través de su cuenta de X que un hombre fue encontrado sin vida la mañana del 20 de enero, encontraron el cuerpo de un hombre atrás de un complejo de apartamentos del 12355, en la Antoine Drive, al noroeste del condado.

