Autoridades reportan un escape de gas en el área de Baytown

BAYTOWN - El Departamento de Bomberos de la Ciudad de Baytown reportó este miércoles en la tarde una fuga de gas en Garth Road, cerca de las calles Archer y North Road.

Al momento no han revelado qué ha causado el escape de gas y si han ocurrido órdenes de desalojo en la zona, pero recomiendan no visitar el área.

El incidente se reportó a eso de las 3:32 de la tarde y CenterPoint está cooperando en el proceso de reparación del escape y esperan que tarde varias horas para detenerlo

Según Jason Calder, gerente de comunicaciones de la Ciudad de Bytown, se trata de una tubería de gas de dos pulgadas que fue afectada por un equipo pesado que hacía trabajos en la zona.

