Restaurante de Sharpstown sufre segundo robo frustrado del año en plenas fiestas navideñas

HOUSTON - Un restaurante familiar establecido desde 1976 en el área de Sharpstown, al suroeste de Houston, fue víctima de un robo frustrado durante la temporada navideña, el segundo incidente de este tipo que sufre el establecimiento en el año 2024.

El incidente más reciente dejó cuantiosos daños materiales, incluyendo ventanas rotas e instalaciones vandalizadas, a pesar de que los perpetradores se marcharon con las manos vacías.

Holly Waters, propietaria de segunda generación del restaurante, expresó su preocupación principalmente por el impacto en sus empleados.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. >Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

"No es lo mejor que se puede esperar por la mañana. Me sentí un poco desanimada, principalmente por nuestro personal. Trabajaban muy duro y se supone que la temporada de fiestas es mágica. No deberían tener que venir a limpiar vidrios por todas partes”, dijo conmovida Waters.

El gerente del restaurante, Luis Aguilar, reveló que un incidente similar ocurrió en marzo del mismo año, cuando las cámaras de seguridad captaron a un individuo rompiendo otra ventana del establecimiento. En aquella ocasión, el ladrón fue grabado intentando acceder sin éxito a las cajas fuertes y registradoras.

"Y es triste, pero es un poco el costo de hacer negocios. Es algo con lo que lidiamos mucho. Y no es fácil. Es una de las cosas más difíciles como una cadena pequeña", reflexionó Waters sobre la situación que enfrentan.

A pesar de los contratiempos, el espíritu empresarial permanece inquebrantable. "Nada nos va a detener a seguir proveyendo aquello que nosotros damos a nuestros clientes", afirmó Aguilar.

La policía de Houston mantiene abiertas las investigaciones de ambos incidentes, aunque hasta el momento no se han realizado arrestos. Las autoridades solicitan la colaboración ciudadana para aportar cualquier información relacionada con estos hechos.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.

Varios condados fueron azotados por tornados y tormentas severas que dejaron casas destruidas y miles de personas buscando refugio. Edgar Olivares con el reportaje.