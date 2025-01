Joven de 18 años es acusado de robar un auto y herir de bala a una mujer en Condado Harris

CONDADO HARRIS - En un intenso operativo policial, las autoridades del Condado Harris arrestaron este jueves a Christopher Rashad Morgan Jr., de 18 años, después de un robo de vehículo y una persecución de alta velocidad que concluyó con un choque y el descubrimiento de una mujer herida de bala.

Según informó el Alguacil del Condado Harris, Ed González, el incidente comenzó cuando Morgan presuntamente robó un vehículo a punta de pistola en una gasolinera cerca de Clay Road y Greenhouse Road.

Los Oficiales del Distrito 5 de Harris County localizaron rápidamente el vehículo robado, iniciando una persecución que duró aproximadamente 10 minutos.

La persecución terminó cuando Morgan se estrelló contra otro vehículo en Clay Road y Grand Parkway. Tras el accidente, intentó huir a pie, pero fue capturado de inmediato por los diputados. Durante el operativo, los oficiales encontraron una mujer herida de bala en el asiento trasero del vehículo.

Morgan ha sido acusado de múltiples delitos graves, incluyendo robo y asalto agravados.

La víctima original del robo del vehículo fue encontrada sin daños, mientras que la mujer herida, quien aparentemente no está relacionada con el robo, se encuentra en condición estable y se espera que sobreviva.

Arrest update: the wounded victim is in fair condition and expected to survive.



The suspect has been identified as Christopher Rashad Morgan Jr (10-11-06). Morgan has been charged with Aggravated Robbery, Aggravated Assault w/deadly weapon, and Evading



1/2 https://t.co/BNWZS5eI4f