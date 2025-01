Rumores de redadas migratorias se multiplican, pero ¿Cómo reconocer información real?

HOUSTON - Recientemente circuló en redes un rumor de que ice ofrecía recompensas por denunciar a personas indocumentadas. Esto es completamente falso. ICE aclaró que no está ofreciendo recompensas de ningún tipo por información de este tipo.

Para los expertos en inmigración, este tipo de mensajes, sin pruebas ni fuentes confiables, solo generan miedo y desinformación.

Realizan varios foros informativos

En primer lugar, el departamento de inmigración no va a avisar en dónde va a ir a hacer redadas. No podemos permitir que el miedo cause que nos llevemos por la desinformación, porque eso nos puede llevar a una situación peor, dijo la abogada de inmigración, Silvia Mintz.

No confíe en audios o mensajes sin pruebas: aunque parezca que la información viene de alguien cercano, como un familiar o amigo, no significa que sea cierta.

Consulta fuentes confiables: busque confirmación en páginas oficiales o medios reconocidos antes de reaccionar o compartir.

Evita el pánico: mantén la calma y recuerda que el miedo solo beneficia a quienes quieren desinformar.

