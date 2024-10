Servicio de emergencias 9-1-1 bajo cuestionamiento de residentes de Houston

Houston.- Han surgido quejas con respecto al servicio de emergencias 911 en Houston donde varias personas han denunciado que las llamadas de emergencia en cuestión de vida o muerte son en muchas ocasiones contestadas, pero para ponerlos en espera de hasta 5 minutos para hablar con un operador.

Otros denuncian que solo los transfirieron a contestadoras automáticas, que se colgó la llamada o que nunca pudieron hablar con alguien que les brindara auxilio.

"Nunca me contestaron, solo directamente me mandaban a una máquina que me decía que no podían contestar, que había muchas llamadas", denunció Graciela Dolores, residente del sureste de Houston.

Dolores dijo haber recibido esta respuesta tras salir de una discoteca y ver a una mujer siendo agredida por varios hombres, ella salió a su rescate y se dio cuenta que ella estaba casi inconsciente, ebria, semidesnuda y herida, como lo muestra un video de celular. La mujer y su pareja no dudaron en ayudarla llamando al 911.

“Como nunca me contestaron (en el 911) entonces lo que hice yo fue ayudarla, y fuimos a dejarla a su casa".

Ante estas denuncias el Centro de Emergencias de Houston respondió que:

"Todas las llamadas de emergencia que se reciben en el centro de emergencias de Houston son de alta prioridad. Estamos investigando estas denuncias y brindaremos más información cuando concluya nuestra investigación".

De acuerdo con el sitio 911.org en todo el condado Harris y Fort Bend se reciben 4 millones de llamadas y textos al servicio de emergencias al año, en 37 centros de emergencia con 1,200 operadores en 49 ciudades de ambos condados.

