Servicio Postal en Houston pide ayuda para localizar a ladrón de correspondencia

HOUSTON - El Servicio de Inspección Postal de Estados Unidos ha lanzado una intensa búsqueda de Kent Henderson, fugitivo acusado de robo de correo en el condado Harris, Texas. Las autoridades ofrecen una recompensa de hasta $100,000 por información que conduzca a su arresto y condena.

Según la información divulgada, Henderson es sospechoso de sustraer correspondencia de una zona comercial cerca de 2400 Central Parkway en Houston. El incidente ocurrió el 23 de febrero de 2025.

Las autoridades han identificado que el sospechoso conduce un vehículo de alquiler, específicamente un Mercedes-Benz E300 de color blanco con matrícula de Tennessee 533-BNJN.

El Servicio de Inspección Postal advierte al público que no intente detener a esta persona por cuenta propia.

Cualquier ciudadano que posea información relevante sobre este caso debe comunicarse con la División de Houston del Servicio de Inspección Postal al número telefónico (713) 238-4499.

Las autoridades aseguran que toda la información proporcionada será tratada con estricta confidencialidad.

