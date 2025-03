Sospechoso agrede y orina a un oficial antes de ser arrestado, según autoridades

HOUSTON - Por presuntamente agredir y orinar a un alguacil del condado Harris, un hombre está en la cárcel con una fianza de $10,000.

De acuerdo con el jefe del Distrito Policial Uno del Condado Harris, agentes acudieron a realizar un chequeo en un domicilio de la cuadra 17500 en Hidden Forest Drive y al llegar encontraron a los dos hombres en una pelea física.

SUSPECT ARRESTED FOR ASSAULT ON A PEACE OFFICER AFTER URINATING ON A CONSTABLE DEPUTY! ADDITIONAL SUSPECT ARRESTED FOR AN OPEN OUT OF STATE FELONY WARRANT!!



