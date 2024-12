Tras intenso operativo policiaco se entrega sospechoso de homicidio atrincherado en hotel de Baytown

HOUSTON - Un sospechoso de homicidio que era buscado por las autoridades luego de atrincherarse en un hotel del 1931 East Freeway, provocando movilización policiaca y del equipo de tácticas especiales SWAT.

Las autoridades recibieron información de que un hombre buscado por un asesinato ocurrido hace varias semanas cerca de Uvalde Road se encontraba en el hotel Super 8 en Baytown, informó John Nanny de la Oficina del Sheriff del Condado de Harris.

Las autoridades tenían informes de que el sospechoso podía estar armado con un rifle, por eso se llamó al equipo SWAT, agregó.

Suspect is in custody. We will be clearing our equipment as quick as possible. Good job @BryanBuccini and SWAT. @SheriffEd_HCSO @HCSOTexas @HCSOChiefTommyD @HCSO_EastPatrol