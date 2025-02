Temor migratorio podría impactar ocupación en vuelos domésticos

HOUSTON - La creciente tensión migratoria en Estados Unidos podría estar afectando la ocupación de vuelos en la región de Houston, donde los aeropuertos reportan un notable incremento de asientos vacíos durante el último año.

Los datos revelan que uno de cada cinco asientos en vuelos desde y hacia Houston permanecieron desocupados. El Aeropuerto Hobby registró un 24% de asientos vacíos, mientras que el Aeropuerto Bush alcanzó un 17.3% de desocupación.

Robert Tijerina, experto en aviación, anticipa ajustes en las operaciones: “No me sorprende que las aerolíneas vayan a quitar ciertos vuelos domésticos para incrementar los otros vuelos que a lo mejor no tienen tanta gente”. Aunque reconoce cierto temor entre viajeros sin estatus legal, considera que no será un factor decisivo.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

Christian Osorio, gerente de una agencia de viajes, atribuye la baja ocupación a diversos factores: “Principalmente economía, tema un poco de elecciones también, un año de elecciones, tuvimos primero una tormenta y luego tuvimos un huracán”.

La abogada de inmigración de Telemundo Houston, Naimeh Salem advierte sobre los riesgos en aeropuertos: “Todo aeropuerto se considera una frontera y al ser una frontera allí está la patrulla fronteriza”. Explica que, aunque es posible viajar en vuelos domésticos con pasaporte vigente del país de origen, esto no garantiza seguridad para personas sin estatus legal.

Los agentes de inmigración tienen amplia autoridad en estas instalaciones. Pueden realizar interrogatorios sin causa específica, revisar dispositivos electrónicos, equipaje y documentación.

“Pueden revisar tu teléfono, pueden comprobar tu laptop, pueden hacerte todas las preguntas”, señala la abogada Salem.

La situación genera preocupación incluso entre personas con estatus legal, pero con procesos migratorios pendientes, quienes también experimentan incertidumbre sobre su vulnerabilidad al viajar, lo que podría contribuir a la tendencia de asientos vacíos en los vuelos regionales.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.