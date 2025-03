Termina en manos de ICE hispana involucrada en un altercado con empleada postal

HOUSTON - Ya tiene representación legal la trabajadora hispana que fue arrestada bajo cargos de agresión luego de un enfrentamiento que involucró a una empleada del correo postal.

Margarita Ávila ahora está bajo custodia de ICE por una antigua orden de deportación y su familia pide se esclarezca el caso que la mantiene alejada de sus seres queridos. También aseguran que la mujer estaba bajo un proceso de asilo político.

Un caso que expertos legales dicen es complicado, sin embargo, su familia dice estar manos a la obra para hacer lo posible para tenerla de vuelta a casa.

En un video se muestra un aparente forcejeo entre una empleada del correo postal y la ahora detenida mientras trabajaba como de costumbre cortando el césped.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

José Ávila, esposo de Margarita, dice que ver esas imágenes le rompieron el alma.

“Cuando yo la miré, me quebrantó, me puse a llorar porque nosotros somos gente de trabajo, no le andamos robando ni haciendo mal a nadie, nuestra comida la ganamos con el sudor de la frente”.

Ávila, de 50 años, fue arrestada el pasado 12 de marzo bajo cargos de asalto con lesiones corporales.

El jefe del Distrito Policial, Mark Hermann informó que:

"La trabajadora del jardín estaba cortando la hierba junto al buzón cuando una empleada de correo le preguntó si podía apartarse porque le estaban cayendo encima todos los escombros mientras repartía el correo”.

“Se le pidió por segunda vez que retrocediera y se golpeó en el hombro, tras lo cual atacó a la empleada de correos con la podadora, dejándole múltiples marcas en el brazo y el cuerpo”.

La orden firmada por el gobernador Greg Abbott delega a la Guardia Nacional de Texas la autoridad de inmigración y arrestos.

Los familiares de la señora Margarita, quien fue enviada a un centro de inmigración. Ahora están buscando respuestas con expertos y ya cuentan con representación legal para ella.

El abogado Johnny Rosales dijo que la señora ha sido detenida con una orden de deportación previa en ausencia y tiene un arresto por asalto.

Según él, esto está pasando por unas implementaciones de la administración Trump en su política agresiva contra lo que él considera que son los inmigrantes ilegales.

Considera que, a raíz de la nueva administración, bajo la ley Laken Riley, en casos como este ordenan una detención inmediata.

De acuerdo con abogados criminales, hay opciones para defender a inmigrantes en este tipo de casos.

“Pedirle al juez que no le quite la fianza porque si no se va a presentar no es voluntariamente, sino que está encarcelada por el gobierno federal y no tiene la opción de presentarse, dijo el abogado”.

Mientras Ávila continúa detenida, la familia espera encontrar una solución lo antes posible.

La audiencia de la señora Margarita está pautada para este próximo jueves 20 de marzo.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.