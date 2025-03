Hombre inocente muere atrapado en medio de balacera en un McDonald’s de Katy

KATY - Una pelea entre dos grupos de jóvenes en un restaurante McDonald’s de Katy culminó en un tiroteo que dejó a un hombre muerto y dos personas heridas, según el Departamento del Alguacil del Condado Harris.

El incidente ocurrió el domingo por la tarde en el local ubicado en la cuadra 6100 de Fry Road. Las primeras investigaciones indican que dos grupos de jóvenes se enfrascaron en una pelea física que derivó en el tiroteo.

Durante el enfrentamiento, dos personas resultaron heridas. Una fue trasladada en helicóptero y la otra en ambulancia a un hospital cercano. En la mañana del lunes, el sheriff González confirmó que una de las víctimas, identificada como Jorge Arbaiza, de 61 años, falleció debido a las heridas sufridas. Arbaiza era un cliente que se encontraba en el restaurante cuando se desató la pelea. González calificó el incidente como “insensato”.

Sad update: the innocent bystander, Jorge Arbaiza (61), succumbed to his injuries sustained during the shooting and was pronounced deceased at the hospital.



Senseless. Multiple shots were fired



