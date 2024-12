Tren colisiona contra camión de gas propano en el noreste del Condado Harris

HOUSTON - Un accidente entre un tren y un camión de propano sacudió la mañana de este miércoles la zona noroeste del Condado Harris, dejando una persona herida y provocando una intensa movilización de servicios de emergencia.

Según informó el Alguacil del Condado Harris, Ed González, el incidente ocurrió en 24800 de la autopista US 290.

@HCSOTexas responded to a crash scene at the 24800 blk of NW Fwy (290), involving a train and a propane truck. One person has been transported to a hospital, but expected to survive. @TxDPSSoutheast will be lead agency. #HouNews pic.twitter.com/BHGYwXsISO — Ed Gonzalez (@SheriffEd_HCSO) December 11, 2024

Inicialmente, habían informado que el conductor del camión de propano resultó herido y fue trasladado de inmediato a un centro hospitalario. Pero afortunadamente, los dos ocupantes del camión sufrieron lesiones que no pusieron en peligro su vida y se encuentran en buenas condiciones en un hospital.

Los detalles específicos sobre cómo se produjo la colisión aún están siendo investigados por las autoridades competentes.

Train incident at the entrance of Hot Wells. 290 East bound feeder road closed from Skinner to Barker Cypress.



Train struck a vehicle. No environmental hazards. pic.twitter.com/H7HAzwgyWv — Cy-Fair Fire Department (@cyfairfd) December 11, 2024

Este suceso cobra especial relevancia dado que representa el segundo accidente ferroviario en la zona en lo que va de semana, luego del trágico incidente del pasado lunes cuando un estudiante de la Escuela Secundaria Milby perdiera la vida al intentar cruzar las vías del tren en el sureste de Houston.

Al momento solo un carril de acceso en la vía de servicio está afectado.

.@HCSO_D4Patrol is assisting at a train and truck crash scene at 24916 Highway 290. A work truck was struck by a train while crossing a railroad trestle. Thankfully, the two occupants of the truck sustained non-life-threatening injuries and are in good condition at a hospital. pic.twitter.com/F4qskbsgKR — HCSOTexas (@HCSOTexas) December 11, 2024

