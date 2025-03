Última hora: reportan choque con múltiples heridos, entre ellos varios niños

HOUSTON -. Un choque entre dos vehículos dejó varios heridos. Cuatro niños y una mujer fueron llevados al hospital. Mientras el chofer y padre de los menores se fugó de la escena.

Entre los heridos se encuentra un menor de 8 años, quien se reporta en condición grave, informó el Departamento de Policía de Houston.

North officers are at a major crash 5300 Yale. Multiple transports, S/B lanes are closed. 202 pic.twitter.com/zJXlJy3hTO