Última hora: reportan un muerto y dos heridos en choque múltiple en Katy Freeway

HOUSTON - Una persona murió y al menos 2 resultaron heridas en un choque múltiple que involucró a un camión de Metro en Katy, informó el Departamento de Bomberos de Houston.

El choque alcanzó a cuatro vehículos y el autobús.

Fatal crash working has multiple mainlanes of I-10 Katy Freeway eastbound at SH 6 blocked. TxDOT crews will be assisting with traffic control. Expect delays. pic.twitter.com/stCMVUXGGH