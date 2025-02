Vive en angustia una madre mexicana a punto de dar a luz por ser indocumentada

HOUSTON - Una madre mexicana en Houston que está a punto de dar a luz vive sus últimos días de embarazo entre el miedo y la incertidumbre y es que tanto ella como su esposo son inmigrantes indocumentados.

Ambos temen a los operativos migratorios, en especial cuando están a menos de 3 semanas de recibir a su cuarto hijo.

La madre dice que su día de parto sería el 19 de marzo, pero su mayor temor no es el alumbramiento sino lo que pueda pasar después.

La familia hoy está unida, pero en el pasado su esposo ha sido deportado a Honduras y teme que esto vuelva a ocurrir.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

“Cuando mi esposo se va a trabajar yo le digo todas las mañanas te vas con cuidado porque no quiere que no llegue a venir a la casa o que su supervisor me diga que paso con él y el como si ya se fue, ese es mi miedo”, dijo a Telemundo.

Comerciantes reportan pérdidas de hasta 70% mientras residentes permanecen en casa por miedo a redadas. Comunidad utiliza códigos en redes para alertar sobre agentes.

Médicos aseguran que el miedo no solo afecta el estado emocional de la mamá, sino que también pone en riesgo su salud y la de su bebé.

“Especialmente si están tocando la puerta y que vamos, se puede dar a luz inmediatamente y él bebe se puede incluso morir si no hay servicios inmediatamente”, dijo el doctor Thomas García.

En tanto, la abogada de inmigración Silvia Mintz explicó que: “Tenemos que recordar que, aunque en Texas los hospitales tienen la obligación de preguntar el estatus migratorio, las personas no están obligadas a responder y no se les puede negar la atención solo por no contestar”.

La abogada recuerda que es importante siempre consultar con un experto legal.

“Si la mamá puede enseñar que ha estado en usa por 10 años y que tiene buen comportamiento moral y que hay familiares ciudadanos que pueden sufrir su ausencia en este caso sus hijos, puede apelar a una cancelación de deportación e incluso obtener a futuro la residencia”.

También recomienda que, si es posible, los hijos obtengan la doble nacionalidad, ya que esto permitiría a los consulados intervenir y abogar por ellos en caso de que ambos padres enfrenten la deportación.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.