Voraz incendio destruye decena de negocios hispanos en la pulga de La Tía Pancha

HOUSTON - Un devastador incendio arrasó con aproximadamente 30 negocios en el mercado popular "La Tía Pancha 2", ubicado en el área de Aldine, dejando a numerosas familias hispanas sin su principal fuente de ingresos.

El siniestro, que ocurrió durante la madrugada del viernes, es el segundo que afecta a este mismo establecimiento en menos de seis meses.

"Era el sustento de nuestro hogar", expresó entre lágrimas Maribel Dávalos, quien por nueve años mantuvo un puesto de tacos que quedó reducido a cenizas. Como ella, varios comerciantes enfrentan ahora la difícil tarea de comenzar desde cero en medio de lo que describen como una situación económica ya complicada.

El caso de Francisco González resulta particularmente dramático, pues es la segunda vez en seis meses que pierde su negocio debido a un incendio en el mismo lugar. Tras el siniestro de agosto de 2024, González había sido reubicado, solo para ver su medio de subsistencia nuevamente destruido.

El Departamento de Bomberos de Little York respondió a la emergencia alrededor de la 1:30 de la madrugada, activando dos alarmas. Aunque lograron contener el fuego y no se reportaron personas heridas, la destrucción es significativa. "Se me quemaron los 6 puestos que tenía", lamentó Héctor Herrera, otro de los comerciantes afectados.

Por su parte, la administración de "La Tía Pancha #2" manifestó no tener información sobre lo ocurrido cuando fue contactada por Telemundo Houston. El Departamento de Bomberos del Condado Harris ha iniciado una investigación para determinar las causas del incendio.

A pesar de la adversidad, los comerciantes mantienen la esperanza. "Tenemos que levantarnos", afirmó Dávalos, mientras intentaba recuperar algo de material para vender como fierro viejo. Esta resiliencia refleja el espíritu de una comunidad que, aunque golpeada dos veces por la tragedia en menos de un año, se niega a darse por vencida.

