“Ya no podemos ir ni al super”: inmigrantes tienen miedo a las deportaciones

HOUSTON - Con los anuncios y la ejecución de operativos migratorios, más de uno vive con ansiedad, evitando convertirse en protagonista de expulsiones.

Algunos dicen que al ver o escuchar la sirena de un policía, hoy en día es un detonante de ansiedad, por lo tanto, prefieren quedarse en casa para evitar sentirse más vulnerables.

Algunos aseguran que el sueño americano se les está apagando y que, a pesar de llevar una vida honrada en el país, se sienten en una carrera contra reloj, como este par de inmigrantes guatemaltecas.

“Me siento como si fuese una fugitiva, una delincuente” dijo una de ellas.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Houston aquí.

“Tengo mucho miedo, no sé lo que está pasando, lo que están logrando, un trauma psicológico que tengo yo, que no tengo paz, un miedo que me da andar en la calle”.

“Ya no podemos ir tranquilos al super a comprar nuestra comida, no podemos venir a la lavandería ahora con el temor, porque como somos personas hispanas, somos el blanco de ellos” agregó su compañera.

Gracias por preferir TELEMUNDO HOUSTON.