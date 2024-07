Cómo va el restablecimiento de los servicios esenciales y gubernamentales luego del paso de Beryl

La ciudad de Houston y sus alrededores se encuentran en alerta máxima ante la inminente llegada de la tormenta tropical Beryl, que se prevé se intensifique a huracán antes de tocar tierra en la costa de Texas.

Las autoridades de Houston en una conferencia de prensa el domingo en la tarde, las autoridades locales informaron una serie de medidas preventivas para garantizar la seguridad de los residentes.

El alcalde de Houston declaró un toque de queda a partir de las 10:00 p.m., instando a todos los ciudadanos a permanecer en sus hogares.

"Estamos trabajando para mantener a salvo a los residentes de Houston, pero necesitamos su cooperación y que se mantengan resguardados", enfatizó el alcalde de Houston

Como parte de las medidas de seguridad, varios servicios públicos serán suspendidos temporalmente como; el servicio de recolección de basura no estará disponible el lunes 8 de mayo, y el transporte público Metro dejará de operar desde las 10:00 p.m. del domingo hasta las 8:00 a.m. del lunes.

Asimismo, se cancelaron las clases de verano y la distribución de desayunos y almuerzos escolares para el lunes.

A partir de las 7:00 p.m. del domingo los equipos de emergencia estarán listos para atender cualquier situación de emergencia crítica.

Recomiendan a los residentes de Houston asegurar o recoger cualquier objeto que pudiera convertirse en un proyectil durante el paso de la tormenta.

Para asistencia y recursos, los ciudadanos pueden marcar los siguientes números:

Las autoridades enfatizaron que el momento de prepararse es ahora y no más tarde en el día domingo.

Instan a la población a mantenerse informada y seguir las recomendaciones oficiales para garantizar su seguridad durante el paso de la tormenta tropical Beryl.

En respecto al condado Harris, la Administradora Ejecutiova, Lina Hidalgo, informo que todas las oficinas del condado permanecera cerradas y los empleados trabajaran de manera remota hasta nuevo aviso.

El condado habilitó una linea para realizar denuncias sobre la inflacion de precios en los comercio luego del paso de Beryl.

Se pueden comunicar al 346-354-7459 para hacer sus denuncias.

El condado Fort Bend tiene una serie de equipos de primeros respondedores en caso de que sea necesario realizar algún rescate tras las inundaciones.

Las autoridades no tienen mayor preocupación por los embalses y presas ya que todos están en niveles bajos lo que permite que las aguas puedan correr con regularidad, pero habrá áreas que si ocurran inundaciones repentinas a las que estarán al pendiente de ocurrir una emergencia.

También recomiendan que ubiquen las plantas donde los gases de monóxido de carbono puedan circular y no causar danos y pérdidas humanas.

Dicen que “no es momento” para sacra basura, escombros y todo aquello que pueda tapar el drenaje de su comunidad.

Pacientes que reciben servicios de diálisis y condiciones respiratorias que requieran de algún servicio durante la emergencia pueden comunicarse al 211 y dejar su nombre, dirección y numero de contacto para recibir servicios de emergencia.

Las autoridades de Emergencias de Galveston autorizaron evacuaciones voluntarias en el extremo oeste de la isla debido al avance de la tormenta tropical Beryl.

Aunque las posibilidades de mareas de 5 pies se consideran lejanas, podrían interrumpir el tránsito y dificultar las tareas de asistencia.

El tamaño de Beryl se ha expandido ligeramente, lo que podría causar mareas más altas, poniendo el extremo oeste de la isla bajo una advertencia de marejada ciclónica.

La orden de evacuación voluntaria, firmada por el alcalde Brown, entró en vigor el 7 de julio a las 10 am para residentes y visitantes al oeste de la calle 103 no protegidos por el malecón.

Se espera que las mareas alcancen su punto máximo el lunes por la mañana al amanecer, con posibles inundaciones agravadas por lluvias excesivas.

El Centro de Operaciones de Emergencia de Galveston está abierto monitoreando de cerca a Beryl. Permanecerá abierto las 24 horas hasta que cualquier Beryl ya no sea una amenaza. Los residentes pueden comunicarse con el EOC al 409-765-3710.

Los servicios de autobús local, METRORapid y METRORail estarán suspendidos desde las 10:00 p.m. del domingo hasta el martes.

Update: METRO service will remain suspended for the rest of the day Monday. Please stay off the roads, stay informed and stay safe. We'll issue updates later today about Tuesday service. ^Dhttps://t.co/3X9QnsaqZp