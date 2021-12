Buscado por cargos de cometer indecencia con menor de edad

HOUSTON – Investigadores del Departamento de Policía de Houston están pidiendo ayuda de la comunidad para dar con el paradero de un anciano acusado de cometer actos sexuales con un menor de edad.

Jack Haldemann Hanna Jr, de 77 años, habría cometido los actos que se imputan en octubre 1 de 2004 en una propiedad ubicada en el 4500 Memorial Drive.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Durante la investigación la víctima denunció que Hann había cometido indecencias sexuales.

El acusado mide unos 6 pies y pesa unas 190 libras.

A través de Crime Stoppers se están ofreciendo $5,000 de recompensa por información que lleve a su captura.

Si tienes información al respecto puedes comunicarte con el 713-222-8477 o hacer tu denuncia anónima aquí.

Hot and humid days in southeast Texas before the arrival of another cold front. Janet Bolívar has the forecast.