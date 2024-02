Rafael Soto es ex alumno de Yes Prep y beneficiario de POSSE. Se graduó en ciencias ambientales y decidió que quería regresar y enseñar en Yes Prep. La razón: no hubo representación mientras estuvo en Yes Prep y quería regresar y poder vincularse e interactuar con los estudiantes. Este es su quinto año en Yes y enseña ciencias ambientales.

