Estudio: Adultos con buena salud tienen más probabilidades de votar

Un estudio publicado este jueves por el Centro de Investigación de Políticas de Salud de UCLA muestra que los residentes de California que gozan de buena salud, tienen poca angustia psicológica y mejor acceso a la atención médica tienen más probabilidades de votar de manera constante que aquellos que tienen problemas de salud física o psicológica.

El porcentaje de adultos que informaron que siempre votaron fue más alto entre los que dijeron que tenían una salud excelente o muy buena (poco menos del 41%) y que no habían experimentado ningún sufrimiento psicológico en el último año (un poco menos del 41%) en comparación con el 37,4% que informó tener buena salud y el 32,7% que informó tener una salud regular o mala, según el informe de política.

Poco más del 23% de los que informaron haber experimentado angustia psicológica en el último año informaron que siempre votaron, según los autores del estudio.

El registro y la participación de votantes también fueron menores entre los encuestados que tenían peor acceso a la atención médica, según el estudio, que encontró que poco más del 40% de los que habían visitado a un médico en el último año informaron que siempre votaron en comparación con el 28% que no había visto a un médico durante ese período de tiempo.

Las disparidades en la votación pueden hacer que sea menos probable que se aborden las necesidades de los menos saludables y más desfavorecidos del estado, según los autores del estudio.

“Encontramos diferencias en la votación por factores de salud y vecindario que sugieren que las personas que votan son más saludables, tienen mejor acceso a la atención médica y viven en vecindarios más cohesionados y seguros que aquellos que no votan '', dijo Susan Babey, la autor principal del estudio y científico investigador principal del centro.

“Estas diferencias en las actividades cívicas como la votación podrían contribuir a políticas que no satisfagan las necesidades de salud de los californianos que son menos saludables, enfrentan barreras en el acceso a la atención médica y viven en comunidades desfavorecidas, lo que a su vez puede conducir a mayores desigualdades en salud''.

El estudio también encontró que:

Los encuestados que percibieron sus vecindarios como seguros todo el tiempo fueron más propensos a informar que siempre votan (43%), mientras que aquellos que sintieron que sus vecindarios eran en su mayoría inseguros fueron los menos propensos (23.2%);

Quienes viven en áreas que tienen altos niveles de cohesión social, definida como un sentido de conexión y unidad entre vecinos, reportaron tasas más altas de voto siempre (49,5%) que aquellos en áreas con baja cohesión (27,5%);

Casi 9 de cada 10 ciudadanos estadounidenses nacidos y naturalizados en California informaron que están registrados para votar. De los registrados, el 44% dijo que siempre vota en las elecciones presidenciales, estatales y locales; El 17% dijo que vota con frecuencia; El 34% dijo que vota a veces y el 5% dijo que nunca vota.

Los latinos, los individuos de la Generación X (de 38 a 53 años), aquellos con menos de una educación secundaria y aquellos en el grupo de ingresos más bajos (0% a 99% del nivel federal de pobreza) tenían más probabilidades de informar de no ser elegible era la principal razón por la que no estaban registrados para votar, según el estudio.

“Muchos adultos de California ofrecieron razones para no estar registrados, como creer incorrectamente que no son elegibles para votar o no saber cómo registrarse, que podrían abordarse con esfuerzos de participación de votantes específicos'', dijo Babey.

“Es importante destacar que estos motivos eran más propensos a ser ofrecidos por grupos que ya experimentan inequidades en la salud, incluidos adultos de bajos ingresos, aquellos con dominio limitado del inglés, latinos y asiáticos”.

Joelle Wolstein, también coautora del estudio, dijo que los investigadores recomendaban una combinación de estrategias para aumentar la participación en la votación y otras actividades, incluida la provisión de educación cívica y oportunidades de preinscripción en entornos como las escuelas secundarias y el apoyo a la participación integrada de los votantes. actividades, incluidos los esfuerzos para obtener el voto.

El estudio utilizó datos de la Encuesta de Entrevistas de Salud de California de 2017 y 2018 del centro.