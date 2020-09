Héroe de 67 años usa artes marciales para detener a un intruso

Un intruso entra en un edificio de apartamentos para personas mayores el lunes por la noche y se metió con la mujer equivocada en un derribo que incluso ha impresionado al Departamento de Policía de Fontana.

Elizabeth McRay, de 82 años, está en casa después de ir al hospital y abraza a la amiga que pudo haberle salvado la vida.

"Creo que es muy valiente", dijo McRay.

Lorenza Marruja, una experta en artes marciales de 67 años, saludó por primera vez a un intruso en su apartamento con un bate.

"Le dije que retrocediera o lo iba a lastimar", destacó Marruja.

El intruso se fue y se dirigió al apartamento de McRay y fue entonces cuando Marruja decidió seguirlo. Las autoridades dicen que cuando el intruso entró al apartamento, apagó las luces.

"Empecé a gritar y me golpeó en el cuello", explicó McRay.

"Le dije que si no la dejaba o la dejaba en paz le iba a hacer un daño que él no va a apreciar", agregó Marruja. "Él estaba tratando de escapar y yo tenía su mano y me retorcí … él seguía gritando 'me estás lastimando' y yo decía 'no me importa'".

"Vio a su amiga lastimada y saltó. No es algo que recomendamos, pero en este caso, perfecto", dijo la policía de Fontana. "Ella lo sujetó y fue una heroína y salvó a su amiga".

Las autoridades dicen que el intruso permanece bajo custodia y enfrenta un cargo de abuso de ancianos.