“Entré a Harvard”: la emotiva reacción de joven de California tras ser aceptada a prestigiosa universidad

CALIFORNIA - Una estudiante del este del Valle de Coachella se ganó una beca completa para asistir a la universidad de Harvard, una de las más prestigiosas de todo el país.

Elizabeth Esteban vive humildemente con su familia en Thermal, una comunidad agrícola de California, rápidamente se ha convertido en un orgullo para la comunidad hispana.

La joven de 17 años, quien es hija de dos inmigrantes mexicanos de origen purépecha --un grupo indígena del centro de Michoacán-- dice que asistir a Harvard había sido su sueño desde que era pequeña. Sin embargo, y a pesar de sus esfuerzos Elizabeth no se imaginaba que su sueño podría hacerse una realidad y mucho menos que se ganaría una beca que cubriría todos sus estudios.

La estudiante incluso dudó de si debería aplicar a la universidad.

"Como vivo en la comunidad que no tiene muchos recursos me sentí como que no iba a ser aceptada", dijo.

"[Cuando descubrí que había sido aceptada” empecé a llorar y fui corriendo a la cocina a [contárselo] a mis padres", comentó. "Mis padres al principio no entendieron la importancia de este logro tan grande. Cuando lo entendieron me abrazaron y dijeron que [estaban] muy orgullosos de mí".

En más de una ocasión, Elizabeth luchó contra los problemas de conectividad en su vecindario, especialmente durante la pandemia, para poder asistir a sus clases virtuales.

Sin embargo, los contratiempos no la detuvieron y se graduará de la preparatoria al final de este ciclo escolar con altos honores.

"Es increíble que una estudiante sea tan sobresaliente durante esta época en la que no hemos tenido todos los recursos necesarios para todos los alumnos," dijo Alma González, directora de la preparatoria Desert Mirage, donde Elizabeth asiste.

“¡No lo puedo creer! Es algo tan bonito que uno de nuestros alumnos haya obtenido esta admisión a una de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos, es increíble".

Aún faltan varios meses para que Elizabeth embarque su nuevo capítulo, y mientras reconoce que es un ejemplo para muchos, desea no solo ser la única.

“En una nación que está hecha de posibilidades y que nuestros padres vinieron a darnos una vida mejor, debemos de por lo menos intentar por ellos y por nuestra comunidad".

Elizabeth dice que después de graduarse quiere ser una abogada de inmigración y estudiar las leyes de Estados Unidos para en el futuro convertirse en una congresista.

La joven estudiante tampoco descarta convertirse en algún día en la presidenta del país.

“Más adelante, planeo postularme para el Congreso, y en el futuro, mi objetivo final es postularme para un cargo y convertirme en presidente de Estados Unidos, aunque algunos dirán que es algo loco,” dijo en una publicación de GoFundMe.

“Les prometo a todos ustedes que nunca me rendiré y nunca olvidaré de dónde vengo. Siempre mantendré mi sangre mexicana e indígena cerca de mi corazón.”