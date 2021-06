“Quiero cambiar el mundo”: hija de inmigrantes cumple su sueño de convertirse de doctora

Una joven de California soñó con convertirse en doctora, y años después, tras muchos sacrificios y arduo trabajo, Gabriela López logró su meta.

“Yo quiero cambiar el mundo, esa es mi meta, cambiar el mundo”, dijo Gabriela López en el año 2008.

Con esas ganas de llegar lejos y hacer una diferencia, fue como Telemundo 52 conoció a Gabriela en el año 2008, cuando estaba a punto de graduarse de la escuela preparatoria con honores, y sin haber faltado a la escuela un solo día en toda su vida.

Y a pesar de haber requerido una cirugía del corazón a sus 12 años, justamente fue esa experiencia la que la inspiró a ser doctora, y 13 años después, lo logró, pero fue un camino largo.

"Fui a un colegio comunitario porque no había dinero para el colegio. Me transferí a Loyola Marymount, recibí dos títulos, uno en biología y uno en español. De ahí trabajé dos años como maestra en la preparatoria de San Pedro, y después de ahí me fui a la escuela de medicinas de UCLA”, dijo López.

Rodeados de toda su familia, con gran orgullo y emoción, su papá y mamá, le pusieron la estola durante la ceremonia virtual de la escuela de medicina de UCLA. “Cuando se la puse, dije, esta es su medalla, esto es lo que ella quería. Yo sabía que mi hija iba a lograr lo que logró hoy”, dijo la mamá de Gabriela.

Con lágrimas en los ojos, vieron a Gabriela convertirse en la primera alumna mexicoamericana de la facultad de medicina de UCLA, en dar el discurso de graduación, y además, lo hizo no solo en inglés, sino en español, aprovechando para agradecerle a todos los padres inmigrantes, como los suyos.

“Gracias por sacrificar sus sueños, para dejarme cumplir el mío, salieron de sus países, y se cortaron sus alas, para dejarnos volar”, dijo López.

Su papá, no lo podía creer. “Imagínese, de tener un padre que nunca fue a la escuela, a ella, que es doctora”, dijo Jorge López, padre de Gabriela.

El señor Jorge le contó a Telemundo 52 el gran orgullo que sintió al ver a su hija, haciendo sus prácticas médicas en el mismo hospital donde él trabaja en la limpieza.

“Muchos me tomaban de loco, porque decían, ¿cómo un barrendero va a tener una hija que es doctora?".

"Pues, siendo nosotros, de dónde venimos sin nada, hemos logrado todo, hemos logrado el sueño americano”, dijo el señor López.

Y Gabriela, no se toma su misión a la ligera, su ímpetu de cambiar el mundo es hoy más fuerte que nunca, y piensa seguir estudiando para especializarse en el combate del abuso infantil.

"Para poder ayudar a los niños que son abusados dentro de su familia, o en la sociedad, y poder defenderlos no solo en medicina, sino aprender a hacerlo legalmente”, dijo Gabriela.